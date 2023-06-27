Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


27 Haziran 2023 23:07
Erzincan

Arkadaşlar Erzincan a tayinim çıktı kiralık ev bulamıyorum polis memuruyum aile için 2+1--3+1 daire arıyorum yardımcı olabilecek kimse var mı?

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