Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2023 23:08
Gys mülakat
Gys sinavi sonrasi mulakat yapilacak mi . Bilgisi olan ?

E.Kayı Han
Editor
27 Haziran 2023 23:15

Evet yapılacak.

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