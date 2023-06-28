Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Haziran 2023 00:58
Acil bursa kiralık ev

Abilerim,devrelerim, kardeşlerim Bursa'da acil kiralık ev arıyorum. Saçmalık ki millet çıldırdı 12 13 14 bin kira istiyorlar emlakçı cakallarini demiyorum bile yakında düğün yapacağım acil ev tutmam gerekiyor şarka veya başka yere tayini çıkan veya bildiği olan varsa yazarsa çok sevinirim

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