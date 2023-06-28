Banka Promosyon-İstifa

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Ankara Sincan Etimesgutta Kiralık daire Vasıfsız işçi maaşıSes kaydı2023/5 Hala çkys düşmeyi bekleyen var mı ? 2023 haziran iller arasi yer degistirme tayini3+1 görevlendirmeebe-pedagojik formasyonilçe sağlık müdürlüğü mü devlet hastanesi mi?T.C. Hükümeti, Memurunun Refahını Önemsemiyor Hatta Hiçe sayıyor.Harcırah