Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2023 01:32
Banka Promosyon-İstifa

Merhaba.

Üniversite hastanesinde 4D kamu işçisi olarak çalışıyorum. 2022 yılında bankayla yapılan promosyon anlaşmasında "istifa durumunda banka promosyonu geri isteyebilir" şeklinde bir ibare var. Promosyon iadesi yapılmazsa çıkış verilmiyor, tarzı sözler duydum. Böyle bir olay yaşayan var mı?

İyi bayramlar..


E.Kayı Han
Editor
28 Haziran 2023 01:53

Promosyon iadesi banka ile sizin aranızdaki bir konudur. Kurumu ilgilendirmez.

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