Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2023 04:59
Sözleşmeli sağlık personeli

Merhaba arkadaşlar, sözleşmeli yeni atanamis sağlık personeli izin almadan şehir dışına çıkabilir mi? Yoksa bunun için izin mi almamiz gerekiyor mesela bu yasaksa bizim için cezası ne olur?

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