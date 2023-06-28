Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Haziran 2023 09:42
İstifa ve başka kuruma geçiş

Öncelikle herkese iyi bayramlar, meslekte 8. Sene bitti sayılır, askerlerin faydalandığı usulüne uygun istifa ve sonrasında başka kamu kurumuna geçiş ile ilgili bilgisi olan var mı?. Ben 6 ay bekleyip sonraki 6 yıl içinde kuruma memur olarak kadro varsa geçebilirsin diye biliyorum ama ne kadar doğru hatırlıyorum emin değilim. Bu arada geçmek istediğim yer belediyede memurluk

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