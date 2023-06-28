Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Haziran 2023 09:48
Bayram gelmiş neyime
13 yıllık memurum mehil müddeti denk gelmediği müddetçe hiç bayram görmedim. Ayrımcılıktan, itilip kakılmaktan, hor görülmekten bıktım. Kendimle beraber eşimi ve çocuğumu da perişan ettiğimi düşünüyorum. Bu kadar yeter en kısa sürede bu meslekten kurtulmam lazım.

merhametsiz0303
Memur
28 Haziran 2023 09:50
Emeklilik tarihi 2045. Şaka gibi.

aslanparçalar
Şef
28 Haziran 2023 10:00

şunun sutasında ne kalmış göz açıp kapayana kadar biter desem de inanma


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
28 Haziran 2023 10:00
Allah yardımcınız olsun

pls.njdt
28 Haziran 2023 10:16
13 yıllık meslek hayatımda bayram tatili yapıyorum kendi adinjza konuşun lütfen

Polistayinbekliyor
Aday Memur
28 Haziran 2023 10:29

Adam hep kendi adına konuşmuş zaten. Doğru okuduğuna emin misin?

pls.njdt, 15 dk. önce
13 yıllık meslek hayatımda bayram tatili yapıyorum kendi adinjza konuşun lütfen
Toplam 5 mesaj

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