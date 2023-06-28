Bayram gelmiş neyime

13 yıllık memurum mehil müddeti denk gelmediği müddetçe hiç bayram görmedim. Ayrımcılıktan, itilip kakılmaktan, hor görülmekten bıktım. Kendimle beraber eşimi ve çocuğumu da perişan ettiğimi düşünüyorum. Bu kadar yeter en kısa sürede bu meslekten kurtulmam lazım.

13 yıllık memurum mehil müddeti denk gelmediği müddetçe hiç bayram görmedim. Ayrımcılıktan, itilip kakılmaktan, hor görülmekten bıktım. Kendimle beraber eşimi ve çocuğumu da perişan ettiğimi düşünüyorum. Bu kadar yeter en kısa sürede bu meslekten kurtulmam lazım.