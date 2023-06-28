Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Haziran 2023 10:12
sizce öğretmenliğe geçmeye değer mi? yorumlarınız benim için önemli

hemşireyim 11 yıl oldu yaş 31 önceden coğrafya öğretmenliği okumuştum ama geçmeyi düşünmedim artık çoçuk da büyüyor maelsef nöbetler de beni özlüyor bir de tatil en fazla 30 gün ama iyi yanları ek ders hariç yeni başlyan sağlıkçı baş öğretmen maaaşından fazla alıyor maaş düşecek yani bir de benim istediğim merkezi okullarda çalışmak bu yönden coğrafya öğrtmenliğe geçmeye deeğr mi yardımcı olursanız çok mutlu olurum?


komodin bahattinn
Memur
28 Haziran 2023 10:14
İşinden memnunsan devam et.

muratthemis
Aday Memur
28 Haziran 2023 10:17

hocam meslek güzel ama mesleki tatminlik yok bu yoönden öğrtemnlik güzel amaöğrtemnlerde mesleki tatminlik sadece ilkokul da var diyorlar bilmiyorum açıkçası

komodin bahattinn, 17 dk. önce
İşinden memnunsan devam et.

braveheart1234
Daire Başkanı
28 Haziran 2023 10:26
Coğrafyadan atanman biraz zor haberin olsun. Alımlar düşük normlar dolu genelde.
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