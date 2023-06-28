Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Haziran 2023 10:16
Maaşın Yatmamış Olması

Bedelli askerlik terhisinden sonra göreve başlama yazımı okul yazdı Hatay?da görev yaptığım için idari izinliydim evrakları okula kargoyla gönderdim okul idaresi evrakları milli eğitime teslim etmemiş sonradan öğrendim ki milli eğitime teslim edilmesi gerekiyormuş göreve başlama yazımda 05/06/2023 yazıyor evrakların milli eğitime teslim tarihi 16/06/2023 oradaki memur maaşın 20 sinden sonra yatacağını söyledi ama hâla yatmadı diğer aya mı kaldı bu konuda bir bilgisi olan var mı acaba?

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