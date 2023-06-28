Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Haziran 2023 12:10
KBS-Maaş ile ilgili önemli

Arkadaşlar, KBS.den onay verildi, okuldaki 34 personele tazminatı yattı. Ancak bana yatmadı, hesaba hiçbir şekilde para girişi olmadığını da teyit ettim. KBS listesinde ismim de var . Bu sorun nerden kaynaklı olabilir bilen var mı acaba? Kuruş eksik fazla olsa KBS onay vermez, bu iş nasıl oluyor acaba?


nistiman
Memur
28 Haziran 2023 12:25

Bankaya sor . Banka kaynaklı olabilir

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