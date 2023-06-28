Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2023 13:58
4/B den Kadroya Geçiş Sonrası Muvafakatname

Merhabalar. Aile bakanlığında 4/b li sosyal çalışmacı iken yıl içinde kadroya geçtim ve hukuk mezunu olduğum için hakimlik savcılık sınavına hazırlanmak istiyorum. Süreç olumlu işler ve sınavı mülakatı geçersem acaba muvafakat alabilir miyim? Bildiğim kadarıyla kanunda 5 yıllık nakil yasağı bulunmakta? Bilgisi olan cevaplayabilir mi?

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