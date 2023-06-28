Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


28 Haziran 2023 15:19
Hangi Kurumlara geçiş Yapabilirim

Mrb arkadaşlar; Belediyede memur olarak gorev yapıyorum; Eşimin tayin oldu; Gittiği yer ilçe olduğundan hangi kurumlara başvurabilirim; Bilgisi olanlar cevap verirse , yada recrubesi olanlar tavsiyesi varsa yardimci olunursa çok sevinirim..


esenö
Aday Memur
28 Haziran 2023 16:57

İlçelerde meb, saglık,kaymakamlık olabilir , torpilin olursa istediğin yere geçersin. Torpil yoksa geçemezsin

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