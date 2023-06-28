KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Haziran 2023 16:06
Tds okuyorum KPSS ye girdim yeterli puanı aldım aynı zamanda da okul öncesi öğretmenliği okuyorum me

tds okuyorum kpss girdim yeterli puanı aldım aynı zamanda da okul öncesi öğretmenliği okuyorum mezun değilim lisans kpss başvuru yaptım ön lisans puanım yanar mı? Ne yapmalıyım


Emreags
Aday Memur
28 Haziran 2023 16:59
Okul öncesinden mezun olursan yanar

Mizgin Özgün
28 Haziran 2023 17:01

Peki mezun olmsam sadece deneme amaçlı lisnas kpss girersem yanar mı?

Emreags, 4 saat önce
Okul öncesinden mezun olursan yanar

Emreags
Aday Memur
28 Haziran 2023 17:12
Galiba öyle ya iki tane kpss puanı ile ayrı ayrı tercih yaptırmazlar kimseye
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