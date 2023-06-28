Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Haziran 2023 16:13
Eş durumu tayini hk. bilgisi olan?

Merhaba kadrolu ikm olarak görev yapmaktayım. Eşim öğretmen. Tayin durumunda benim veya eşimin tabii olma durumu var mı varsa nasıl oluyor süreç?


feridunemeksiz
Şef
28 Haziran 2023 16:27
Yok
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