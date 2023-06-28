Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Haziran 2023 16:16
GEÇEN SENENİN YOL İZNİ
Geçtiğimiz 2022 yılında kullanmadığım yol iznini bu sene kullanabilir miyim yoksa yandı mı

dieforyou55
Aday Memur
28 Haziran 2023 16:59
Kullanabilirsiniz kesin bilgi, ben 2 sene önce yıl içinde 2 kez yol izni kullanmıştım.

spider10
Aday Memur
28 Haziran 2023 17:07
Evet

m.kardes
Şube Müdürü
28 Haziran 2023 17:27

1 yıl içinde 2 defa yol izni kullanılabilir. Herhangi bir engel yok. Ben de kullanmıştım zamanında...


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
28 Haziran 2023 17:42
Teşekkürler arkadaşlar
Toplam 4 mesaj

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