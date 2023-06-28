Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Haziran 2023 16:22
Yıllarca yapılan haksızlıklara ses çıkartmayanlar
Sözleşmeli öğretmenlik geldiğinde sözleşmeli öğretmen olmadığınız için umrunuzda olmadı değil mi? Ya da ücretlileri şakkadanak kadroya geçirdiklerinde? 4+1 dediler milleti çoluğundan çocuğundan ayırdılar ne dediniz "bilerek yazdınız yazmasaydınız" Arkadaşlar şu an yazmakla uğraşmayacam illaki ekleyecek arkadaşlarım vardır çoğaltırlar bunları. Ama şunu unutmayın uzmanlık zırvasındaki maddi adaletsizlik dahil karşı çıkmadığınız ne varsa sizi bulacak. Üzgünüm.

araftaki vatandaş
Şef
28 Haziran 2023 16:22
Sanmayın savunmadıklarınızdan kardasınız.
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