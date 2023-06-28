Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Haziran 2023 16:29
EGM ve TSK'daki rütbe dengeleri güncel 2023

Bu karşılaştırma günümüz sosyo ekonomik,kariyer vb durum ve istatistik'ler göz önüne alınıp ona göre düzenlenmiştir.

Bekçi (Milli Savunma Bakanlığ'nda çalışan sürekli işçiler Koruma ve Emniyet Görevlisi hariç)

Polis memuru (Sözleşmeli er veya Uzman Çavuş)

Komiser muavini (Astsubay veya Teğmen) Buradan çok soru geliyor neden Polis memuru ile Astsubay denk değil çünkü Astsubay yeri geliyor Askerlik şube Başkanı,Karakol Komutanı gibi pozisyonlarda görev alabildiği için diğer görevleri saymıyorum bile.

Komiser (Üsteğmen)

Başkomiser (Yüzbaşı)

Emniyet Amiri (Binbaşı)

4.Sınıf Emniyet Müdürü (Yarbay)

3.Sınıf Emniyet Müdürü (Albay)

2.Sınıf Emnüyet Müdürü (Tuğgeneral)

1.Sınıf Emniyet Müdürü (Tümgeneral Tartışılır İle göre KOR yada OR'da olabilir duruma göre)

Emniyet Genel Müdürü=Genel Kurmay Başkanı


Anlaşıldıtamam
28 Haziran 2023 17:37

Er=Polis


Anlaşıldıtamam
28 Haziran 2023 17:38

Kom.Yard=On Başı


Anlaşıldıtamam
28 Haziran 2023 17:44

Polis, Asker eşit değildir, biz polisler er statüsündeyiz, hem halkın hem siyasilerin gözünde


ekal
Şef
28 Haziran 2023 17:46

İki kurumun yapılanması farklı neden denkleştirmeye çalışıyorsunuz ki ...

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