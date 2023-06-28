Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Haziran 2023 16:47
DHMİ çalısanlar yardım

Arkadas bi kurumda kadrolu teknıker olarak calısıyorum, kpss ye girdim elektrık yada inşaat teknıkerı olarak buyuk ihtimal atanacam,gelecek alımda. Kafama takılan sorular var ?

1) hava alanında sözlesmeli oluyor ya maasları emeklı olunca çok düşer mi ? Benım derecem 1 olacak ve 3600 gelecek emeklilikte

2) tayın işi zor mu

3) buyuk mü küçük mü havalanı secmelımıyim ? Becayiş ve iş yoğunluğu olarak

4) şimdi 21 bin alıyorum, deger mi aradaki maas farkı için gecmeye

5) elektrık teknıkerı maasları tahmını ne kadardır şimdi

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