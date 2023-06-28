DHMİ çalısanlar yardım

Arkadas bi kurumda kadrolu teknıker olarak calısıyorum, kpss ye girdim elektrık yada inşaat teknıkerı olarak buyuk ihtimal atanacam,gelecek alımda. Kafama takılan sorular var ?
1) hava alanında sözlesmeli oluyor ya maasları emeklı olunca çok düşer mi ? Benım derecem 1 olacak ve 3600 gelecek emeklilikte
2) tayın işi zor mu
3) buyuk mü küçük mü havalanı secmelımıyim ? Becayiş ve iş yoğunluğu olarak
4) şimdi 21 bin alıyorum, deger mi aradaki maas farkı için gecmeye
5) elektrık teknıkerı maasları tahmını ne kadardır şimdi
Arkadas bi kurumda kadrolu teknıker olarak calısıyorum, kpss ye girdim elektrık yada inşaat teknıkerı olarak buyuk ihtimal atanacam,gelecek alımda. Kafama takılan sorular var ?
1) hava alanında sözlesmeli oluyor ya maasları emeklı olunca çok düşer mi ? Benım derecem 1 olacak ve 3600 gelecek emeklilikte
2) tayın işi zor mu
3) buyuk mü küçük mü havalanı secmelımıyim ? Becayiş ve iş yoğunluğu olarak
4) şimdi 21 bin alıyorum, deger mi aradaki maas farkı için gecmeye
5) elektrık teknıkerı maasları tahmını ne kadardır şimdi