Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Haziran 2023 17:12
Taktif
Bayram değil seyran değil 5965 TL neden yattı açıklama da ödüllendirme yaziyor

pls.njdt
28 Haziran 2023 17:15
Pardon arkadaşlar sadece şubelere yatmış üzerinize alinmayin hemen siz bayramda çalışmaya devam :))))

m.kardes
Şube Müdürü
28 Haziran 2023 17:18

Şu mübarek Bayram günü millete fuzuli heyecan yaptırmayalım aga ...


Özer5336
Şef
28 Haziran 2023 17:31
İhraç fetöcüler iş başında başaramayacaksınız. Aramıza nifak sokamayacaksınız.

pls.njdt
28 Haziran 2023 17:35
Baban fetöcudur

ekal
Şef
28 Haziran 2023 17:47

Yok adı taktik onun..


fagex
Aday Memur
28 Haziran 2023 17:51
Olsa olsa tiktaktır
ekal, 6 dk. önce

Yok adı taktik onun..

Toplam 6 mesaj

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