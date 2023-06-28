Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2023 17:16
Adıyamandan izmire
Adıyamandan izmire gidecek personelimiz bulunuyor mu biz 2 veya 3 arkadaşız bugün veya yarın gidecek varsa yol ücretini paylaşabiliriz arkadaşlar

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