Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Haziran 2023 17:16
Adıyamandan izmir istikametine
Adıyamandan izmire gidecek personelimiz bulunuyor mu biz 2 veya 3 arkadaşız bugün veya yarın gidecek varsa yol ücretini paylaşabiliriz arkadaşlar

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