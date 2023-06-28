Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Haziran 2023 17:53
Görevde yükselme hak.
Arkadaşlar görevde yükselme sonuçlarında 3 derece aşağısını ve 3 derece yukarısını mı tercih edebiliyoruz

Frkn0660
Aday Memur
28 Haziran 2023 17:57
3 derece ve üstünü
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