Eş durumu mazeret

Eş durumundan 08.06.2023 tarihinde dilekçe verdim. Eş durumu mazeretleri her ay değerlendiriliyor mu. Ya da tahmini ne zaman açıklanır bilen var mı

Eş durumundan 08.06.2023 tarihinde dilekçe verdim. Eş durumu mazeretleri her ay değerlendiriliyor mu. Ya da tahmini ne zaman açıklanır bilen var mı