Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2023 21:36
Memur zammı son kozlarımız

En düşük memur maaşının 22bin olacağı söylentisi ve bunun olmayacağı vs söylentileri ile memura kazık atıldı işçinin kazancı aylık 30 bine gelirken ve ilk 6 aylık farkını dahi almışken memur maaşı için 35-40 bin tl lerin konuşulmuyor oluşu yenilginin ve algı operasyonlarının haklı çıktığının göstergesidir. Son günlerde 35 binleri konuşturmamız gerekiyor!!! destek için yorummmm

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