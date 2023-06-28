Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Haziran 2023 22:06
40 yaş üstü bütün yaşlı memurlar zorunlu emekli edilsin

POMEM mezunları hariç PMYO'den mezun olmuş 40 yaş üzeri ve eski dinazor diye tabir edilen bütün dayı tayfası 40-50 + hepsi zorunlu olarak emekli edilmesi gerekiyor buram buram cahillik kokuyor çünkü PMYO'nun direkt olarak kapatılması gerekiyor bütün Polis Memuru ihtiyacı Örgün Lisans mezunu POMEM'den karşılanması gerekiyor bıktık bu cahillerin amiri olmakta zor onlarla memur olarak çalışmakta zor.


Canikli35
Aday Memur
28 Haziran 2023 22:34

Keşke ya 1 dk durmam dua ette zorunlu değil gönüllü aday çokkkk


sinanpolat22
Aday Memur
28 Haziran 2023 22:37
ne konu acsam diye dusunup bunu mu buldun awk
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