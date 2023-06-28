Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2023 22:15
Mehil izninde sağlık raporu

Arkadaşlar merhaba,

Mehil izni başladıktan sonra alınan sağlık kurulu raporları mehil iznini durdurur mu yoksa sağlık raporundan sonraki kalan mehil günleri üzerine eklenir mi?

Örnek: mehil izninin 5 inci gününde 30 günlük sağlık raporu alındı. Memur 30 günün sonunda mi gireve başlar yoksa geri kalan 10 günü de kullanıp 40. Günde mi işe başlar?

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