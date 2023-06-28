Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Haziran 2023 22:42
İşçilere yatan farkı bizde istiyoruz

Herkes maaşa odaklanmış doğrudur ama bu de fark meselesi var bizim belimiz doğrulmazken adamların bu ay eline 70 bin cash para geçti diğer ayda 30 bin liralarını tık diye alacaklar,bu paralar önemli bir sürü memurun borcu harcı var rahatlatacak rakamlar bunlar ama biz göremiyoruz malesef,bizim kurumda işçilerin arabaları doktorların arabaları ve memurların olmayan arabalarını görseniz tablo çok vahim gerçekten.

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