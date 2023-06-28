Amasya Kiralık Daire

Arkadaşlar 3+1 ev arıyorum bulamıyorum, amasyadan başka ile tayin olan arkadaşların dikkatini çeker belki diye paylaşıyorum, ev sahipleri çok vicdansız olmuş 12-13 bin kira istiyor insafsızlar

Arkadaşlar 3+1 ev arıyorum bulamıyorum, amasyadan başka ile tayin olan arkadaşların dikkatini çeker belki diye paylaşıyorum, ev sahipleri çok vicdansız olmuş 12-13 bin kira istiyor insafsızlar