Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Haziran 2023 23:08
Amasya Kiralık Daire
Arkadaşlar 3+1 ev arıyorum bulamıyorum, amasyadan başka ile tayin olan arkadaşların dikkatini çeker belki diye paylaşıyorum, ev sahipleri çok vicdansız olmuş 12-13 bin kira istiyor insafsızlar

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıÖğretmenler 34bin istiyor! Gündem olmuşlar tekrardan.EGM ve TSK'daki rütbe dengeleri güncel 2023Polisin maaşı En az 30bin tl Net olmalı!Polisin kullanmadığı dini ve resmi izinler yıllık iznine dahil edilsin İstihdam listesi açıklayan illerBayram gelmiş neyimeGıyabında ilişik kesme !!!TEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİ

Sözlük

wagner 1 dikili 2 Bugün olanlar 1 efendi köle ilişkisi 1 bahçe cücesi 1

Son Haberler

Mazeretsiz göreve gelmeyen usta öğreticinin ilişiğinin kesilmesi hukuka uygundurAtlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltının enkazı karaya çıkarıldıTatil için geldi ölüme yuvarlandıBayram ziyareti faciayla son buldu, kazada ölü sayısı 3'e çıktıBayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka

Editörün Seçimi

28 günde %30 fakirleşmemiz...Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatı