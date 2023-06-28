Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Haziran 2023 23:12
Görev yazısı

Arkadaşlar görev yazımda genel poliklinik yazıyor haliyle bu durumda teşviğim düşük yatıyor bu görev yazısında dahiliye yazsa teşviği daha fazla almaz mıyım? Daha yoğun olduğundan hakkım olan bu değil midir?

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