Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Haziran 2023 08:46
Emniyet,Saglik,milli eğitim digerleri

Arkadaşlar bana garip geliyor ama diğer memurluklardada durum bizim gibimi?söyleki egm çıkarttığı atama yönetmeliği ile artık 6 veya 10 yıl gecmeden bir yerden baska bir yere tayin istemek imkansız.diger memurluklarda da bu kadar uzun mu

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