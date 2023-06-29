Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Haziran 2023 08:51
Büyükşehirlerde oturanlara kira yardımını ilk kim ortaya attı?
Hayır hükümet kanalındanmı ortaya böyle bir şey atıldı; hükümete yakın gazeteciler mi ortaya attı. Yoksa gerçekten bir deli kuyuya bir taşmı attı. İşin gerçeklik boyutunu öğrenmek için soruyorum. Yani bu söylemin kaynağı nerden acaba, bilen varsa yardımcı olabilir mi ???

serkanguney12
29 Haziran 2023 09:01

Mevlüt Çavuşoğlu söylemişti ilk olarak sonrasında hükümet kanadından bir iki defa açıklama geldi

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