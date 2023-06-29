Büyükşehirlerde oturanlara kira yardımını ilk kim ortaya attı?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.TÜİK Haziran enflasyonunu yarın açıklayacakMemurlara kira yardımı 5 bin TLKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 Haziran maaşlarımızı yazalımHaziran enflasyonuMemurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Üniversitede çalışan işçi maaşları dün yatmış. Korkunç farkHaziran ayı enflasyon tahminiKBS-Maaş ile ilgili önemli