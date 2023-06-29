Büyükşehirlerde oturanlara kira yardımını ilk kim ortaya attı?

Hayır hükümet kanalındanmı ortaya böyle bir şey atıldı; hükümete yakın gazeteciler mi ortaya attı. Yoksa gerçekten bir deli kuyuya bir taşmı attı. İşin gerçeklik boyutunu öğrenmek için soruyorum. Yani bu söylemin kaynağı nerden acaba, bilen varsa yardımcı olabilir mi ???

Hayır hükümet kanalındanmı ortaya böyle bir şey atıldı; hükümete yakın gazeteciler mi ortaya attı. Yoksa gerçekten bir deli kuyuya bir taşmı attı. İşin gerçeklik boyutunu öğrenmek için soruyorum. Yani bu söylemin kaynağı nerden acaba, bilen varsa yardımcı olabilir mi ???