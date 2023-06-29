5 yıl uzmanlık + 20 yıl baş öğretmenlik konusuna dair rahatlatıcı içerik

bir süredir ses seda çıkmayınca haklı olarak bazı meslektaşlarımız endişelere kapıldılar. bu konuda açılan başlıklara tek tek yazmak yerine ayrı başlık oluşturayım ilgili herkes görsün istedim.

arama motoruna bakan tekin uzman öğretmen gibi içerikleri yazıp aradığımızda sayın bakanın 4 haziran günü yani gelir gelmez yaptığı açıklamayı görebiliyoruz.

özetle kanun değişimi mecliste, kendisinden önce gelmiş. erken sonuç alınırsa da ek başvuru alırız diyor.

dediğim gibi detaylı bilgi için arama yapabilirsiniz sayın meslaktaşlarım.