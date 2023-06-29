Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Haziran 2023 10:43
Haziran tayin 2023

Merhaba 17800 ile aydın Atatürk devlet hastanesi hemşire yazdım gelir mi?

Çok Yazılan Konular

Ankara Sincan Etimesgutta Kiralık daire Vasıfsız işçi maaşı2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniSağlık mazereti tayin komisyon toplanması2023/5 Hala çkys düşmeyi bekleyen var mı ? İşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Banka Promosyon-İstifaebe-pedagojik formasyonAskerlik yedek subaySes kaydı

Sözlük

Bugün olanlar 1 bahçe cücesi 1 efendi köle ilişkisi 1 dikili 2

Son Haberler

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,5 milyon olduBrent petrolün varil fiyatı 73,78 dolarDolar'ın 26 TL üzerinde seyri devam ediyorEvde kullanılan kimyasallara bağlı zehirlenmeler ölüme neden olabiliyorBakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta depremzede ailelere bayram ziyaretinde bulundu

Editörün Seçimi

28 günde %30 fakirleşmemiz...Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatı