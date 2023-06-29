Alan Değişikliği Takvimi

Meb son 5 yıldır yaptığı alan değişikliği takvimini, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yapmadı. 17 aydır bu takvimin yayınlanmasını bekliyoruz. Neden yayınlanmadı bilgisi olan var mı ?

Ayrıca memurlar.net editörleri bu konuyu niye gündeme getirmiyorlar ? Niye sessiz kalıyorlar ?

Öğretmenlerin sorunlarını haber yapmak bu kadar zor olamaz galiba.