Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Haziran 2023 12:10
Alan Değişikliği Takvimi

Meb son 5 yıldır yaptığı alan değişikliği takvimini, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yapmadı. 17 aydır bu takvimin yayınlanmasını bekliyoruz. Neden yayınlanmadı bilgisi olan var mı ?

Ayrıca memurlar.net editörleri bu konuyu niye gündeme getirmiyorlar ? Niye sessiz kalıyorlar ?

Öğretmenlerin sorunlarını haber yapmak bu kadar zor olamaz galiba.

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