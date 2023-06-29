Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Haziran 2023 12:39
Yıllık İzin

Arkadaşlar merhaba

Eşim 3 yıl boyunca kyk da 4 b li olarak çalıştı istifa etti 2 yil sonra kadrolu mühendis olarak atandı ilk yıl yıllık izni yokmu önceki calisma hayatından dolayı olabilir mi bilgisi olan var mı?

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