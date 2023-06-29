KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Haziran 2023 12:45
Bilen cevaplar mı, hem a hem b

B ve A ya girip , A puanım çıktığında sadece B puanımı kullanarak başvuru verebiliyor muyum?Yoksa sadece B veya A mı girmek zorundayım.Diğelim Genel Kültür ve Genel Yetenek girdim üzerine Alan oturumlarına da girdim Alan kötü geçti,GYGK iyi geçti.GYGk puanım ile başvuru verebiliyor muyum , bilen var mı?Teşekkürler..

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Adalet bakanlığı memur alımıMezunum ama diploma sisteme düşmedi.Neden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsunP3 bu puanla olur mu seneye hazırlanmaya başlamalımıyım ?Teiaş temmuz merkezi atamasıİhracatcı birlikleri ek işArkadaşlar dhmi aim ve dhmi duz memurluk arasındaki maaş farkını bilen var mı?Yaş sınırı olmayan kurumlar?Arkadaşlar 2024 lisans matematik hakkında?

Sözlük

efendi köle ilişkisi 1 bahçe cücesi 1 Bugün olanlar 1 dikili 2

Son Haberler

Vefat eden emekli Korgeneral Şanver son yolculuğuna uğurlandıGaziantep'te kavgaya müdahale eden polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandıSakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandıEv sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadıMemur maaş zam teklifi Meclis'e geliyor

Editörün Seçimi

28 günde %30 fakirleşmemiz...Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatı