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Editörler : Lanet


29 Haziran 2023 13:07
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri

Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri mayıs ayı itibarıyla başladı ve hız kesmeden devam ediyor. Sanrım yine ekim ayına kadar devam eder. Geçen gün Hande Yener konserine gittik, boğaz manzarası eşliğinde ses sisteminin ve oturma düzeninin mükemmel olduğu bir ortam. Kesinlikle tavsiye ediyorum efendim. Siz de gittiyseniz fikirlerinizi yazabilirsiniz, yorumlarda buluşalım. Bu yaz yapılması gereken aktivitelerden biri kesinlikle. Biletlere de buradan ulaşabilirsiniz. https://www.biletix.com/etkinlik-grup/318273913/TURKIYE/tr

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