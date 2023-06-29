Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Haziran 2023 14:22
Görevde Yükselme Sınavı Giriş Yerleri

Herkese hayırlı bayramlar diliyorum, Görevde Yükselme Sınavı sadece belirlenmiş olan İl Merkezlerinde mı yapılıyor yoksa ilçelere de dağıldı mı?

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