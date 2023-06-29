Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Haziran 2023 14:33
Hekimsen Zam açıklaması
Doktorlara ve sağlık çalışanlarına en az %70 zam istediler

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