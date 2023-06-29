Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Haziran 2023 14:40
Memur 35bin istiyor !!!

En düşük memur maaşı için 22bin vaadi seçimden bu yana dolar karşısında %30 eridi 1 ayda. Ne sendikadan ne başka şeyden aylardır ses çıkmıyor. Tüm memurlara acilen en az %100 üzerinde zam yapılması elzem olmuştur


RurouniKenshin
Memur
29 Haziran 2023 14:52

22 bini verene kadar 500$ yaparlar o parayı. Memur düşmanı bunlar. Vakti zamanında memur bunlara ne yapmışsa az yapmış.


elektronik49
Şef
29 Haziran 2023 15:13

22 bin vaadi verildiğinde dolar 19 TL idi.simdi 27 ye dayanmış durumda.En az yoksulluk sınırında 33 bin tl olmalidir.

22 bin =12 bin olmuştur

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