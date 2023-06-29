Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Haziran 2023 15:17
Temmuzda Emekli olacak polis maası ne olur

Pbs de 12750 gösteren maaşım temmuz zammı ile beraber tahmini ne olur acaba, emekli olmak mı yoksa çalışmak mı mantıklı bir türlü karar veremiyorum


samed2003
Aday Memur
29 Haziran 2023 16:30

Emeklilik sadece maaş hesabı ile olmaz devrem. Eşin çocuklar okul varsa bunlarda önemli başka ile taşınma yerleşme hepsi önemli. Maaşın her halükarda yetmeyecek. Ek iş veya kazanç durumlarında hesap etmelisin. Temmuzda bence 32000 çalışan 20000 emekli alır.

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