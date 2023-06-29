Geçiş Hk. Sorunla karılaşırmıyım

Jandarma da sözleşmeli astsubay olarak çalışıyorum. Polisliğe başvurdum ve mülakat günlerini bekliyorum. Eğer kazanırsam geçiş olarak Emniyet kurumu kabul eder mi? Ayrıca kendi isteğim ile meslekten istifa etmede amir firar tarzı bir şey gösterirse ayrılma sebebine bununla ilgili de sorun yaşar mıyım? İstifa yaklaşık kaç gün sonra sonuçlanır.

Jandarma da sözleşmeli astsubay olarak çalışıyorum. Polisliğe başvurdum ve mülakat günlerini bekliyorum. Eğer kazanırsam geçiş olarak Emniyet kurumu kabul eder mi? Ayrıca kendi isteğim ile meslekten istifa etmede amir firar tarzı bir şey gösterirse ayrılma sebebine bununla ilgili de sorun yaşar mıyım? İstifa yaklaşık kaç gün sonra sonuçlanır.