Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Haziran 2023 15:21
Geçiş Hk. Sorunla karılaşırmıyım
Jandarma da sözleşmeli astsubay olarak çalışıyorum. Polisliğe başvurdum ve mülakat günlerini bekliyorum. Eğer kazanırsam geçiş olarak Emniyet kurumu kabul eder mi? Ayrıca kendi isteğim ile meslekten istifa etmede amir firar tarzı bir şey gösterirse ayrılma sebebine bununla ilgili de sorun yaşar mıyım? İstifa yaklaşık kaç gün sonra sonuçlanır.

Gus Fring
29 Haziran 2023 16:27

Kazandıktan sonra eğitim görürsün baştan başlamış gibi sayılırsın. Kazandığın taktirde kabul edilmiş


Gus Fring
29 Haziran 2023 16:29

Edilmiş sayılırsın. Kurumlar arası geçil gibi düşünme bunu. Tabi başvurduğun sınav pomem ise.

Gus Fring, 1 saat önce

Kazandıktan sonra eğitim görürsün baştan başlamış gibi sayılırsın. Kazandığın taktirde kabul edilmiş


polnet03
Şef
29 Haziran 2023 16:57
Kafayi yemis olmalisin

Suskun2450
29 Haziran 2023 17:04
Başvurduğum pomem
Gus Fring, 1 saat önce

Edilmiş sayılırsın. Kurumlar arası geçil gibi düşünme bunu. Tabi başvurduğun sınav pomem ise.


Suskun2450
29 Haziran 2023 17:05
Neden
polnet03, 51 dk. önce
Kafayi yemis olmalisin
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