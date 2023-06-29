Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Haziran 2023 15:43
Öğretmene Branşlara Göre Maaş Verilsin....

Dandiizmin son noktası birde bunu gerçekten savunur yazi yazmış....Gerçekten bu haberleri neden yayınlıyorsunuz insan merak etmiyor degil.


yldzhmt
Şef
29 Haziran 2023 15:58

Hakli bir talep.

Bir matematik ogretmeni ile bir bedencinin maasi bir olmamali.

Ogrenciler sinavlara hangi derslerden giriyorlarsa o brans ogretmeblerine "sinav tazminati" verilmeli.


kaka-g
Memur
29 Haziran 2023 16:08

Ekmek var yer misin? İstersen surunsunler ya nasıl bir camiayız


ünifeb_1907
Şef
29 Haziran 2023 16:17
Değişik bir arkadaş ve Değişik bir yorum olmuş böyle düşünen bir insanın öğretmen oluşu da ne bileyim
yldzhmt, 2 saat önce

Hakli bir talep.

Bir matematik ogretmeni ile bir bedencinin maasi bir olmamali.

Ogrenciler sinavlara hangi derslerden giriyorlarsa o brans ogretmeblerine "sinav tazminati" verilmeli.


zaytung41
Memur
29 Haziran 2023 17:35

Branşa göre maaş fikrine karşıyım fakat okullarda işlerin çoğu temel derslere giren öğretmenlere yükleniyor. Başarı değerlendirmesi yapılırken Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce gibi derslere bakılır, notlar kıyaslanır, LGS, YKS değlendirmeleri yapılır, okullarda her türlü sunum, Tübitak, e-twinning gibi projeler temel derslere giren öğretmenlerden beklenir. Başarılı olunca kimse ödüllendirmez ama denemede öğrencilerin neti düşse hesap sorulur vs vs neyse ne demek istediğimi anladınız.

Branşa göre maaş verilmemeli hepimiz öğretmeniz fakat iş yükü dağılımı daha adil yapılabilir veya proje vs yapan öğretmene ek ücret verilebilir.

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