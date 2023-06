Öğretmene Branşlara Göre Maaş Verilsin....

Branşa göre maaş fikrine karşıyım fakat okullarda işlerin çoğu temel derslere giren öğretmenlere yükleniyor. Başarı değerlendirmesi yapılırken Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce gibi derslere bakılır, notlar kıyaslanır, LGS, YKS değlendirmeleri yapılır, okullarda her türlü sunum, Tübitak, e-twinning gibi projeler temel derslere giren öğretmenlerden beklenir. Başarılı olunca kimse ödüllendirmez ama denemede öğrencilerin neti düşse hesap sorulur vs vs neyse ne demek istediğimi anladınız.

Branşa göre maaş verilmemeli hepimiz öğretmeniz fakat iş yükü dağılımı daha adil yapılabilir veya proje vs yapan öğretmene ek ücret verilebilir.