Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Haziran 2023 15:54
Dyk Hizmet Puanı
Arkadaşlar Yaz DYK sında hizmet puanı verilmiyor dendi. Saçma değil mi ne farkı var yine hizmet ediyoruz sonuçta

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
29 Haziran 2023 16:15
Veriliyor

Yondaimeminato
Şef
29 Haziran 2023 17:42

Kesinlikle veriliyor hocam , geçen sene açmıştım ve puanı mebbiste işli.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bir ogretmen bir okulda en fazla kac yil kalabilir?sizce öğretmenliğe geçmeye değer mi? yorumlarınız benim için önemliTemmuzdaki artış %25+7250 olacakUzman Öğretmenlik İşi Yattı (!)En Düşük Memur Maaşı 22.000 TL Vaadinin Anlık USD Bazında Değeri (Sürekli Güncel)Memursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.proje okullari idareci ve ogretmenlerine omur boyu calisma garantisi5 yıl uzmanlık + 20 yıl baş öğretmenlik konusuna dair rahatlatıcı içerikProje okulları yönetmeliği değişti başvural iptal mi olur4 ve 8 yilini dolduran idareciler 1 yil daha uzatilabilir.

Sözlük

dikili 2 et parçalamak 1 efendi köle ilişkisi 1 bahçe cücesi 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Bakan Bayraktar'dan 2. ve 3. nükleer santral projesi açıklamasıBakan Bolat: Vatandaşımızın refah düzeyini korumaya çalışıyoruzTartıştığı babasını öldürüp annesini yaralayan şüpheli yakalandıAblasıyla oynarken başına poşet geçirilen bebek boğulduKahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

28 günde %30 fakirleşmemiz...Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatı