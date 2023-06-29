Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Haziran 2023 16:01
Hemşire tayin
İller arası tayin ile gidilen ilde kaç yıl kalma şartı var?

yldrcell
Şef
29 Haziran 2023 16:09

2

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ankara Sincan Etimesgutta Kiralık daire 2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniVasıfsız işçi maaşıSağlık mazereti tayin komisyon toplanması2023/5 Hala çkys düşmeyi bekleyen var mı ? Banka Promosyon-İstifaİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Askerlik yedek subayGörev yazısıebe-pedagojik formasyon

Sözlük

et parçalamak 1 dikili 2 Bugün olanlar 1 efendi köle ilişkisi 1 bahçe cücesi 1

Son Haberler

Bakan Bayraktar'dan 2. ve 3. nükleer santral projesi açıklamasıBakan Bolat: Vatandaşımızın refah düzeyini korumaya çalışıyoruzTartıştığı babasını öldürüp annesini yaralayan şüpheli yakalandıAblasıyla oynarken başına poşet geçirilen bebek boğulduKahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

28 günde %30 fakirleşmemiz...Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatı