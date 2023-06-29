Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Haziran 2023 16:05
Memuriyetten önce askerlik izin yardm

2018 yılında 1 yıllık er/eerbaş olarak yaptım. 2022, 10 Mayıs'ta sözleşmeli olarak memuriyete basladım. Ve 2023,15 mayısta şözlesmelilere kadrodan dolayı kadroya geçtim. Hitaptda memriye başlama 2023,15 Mayıs gözüküyor. Sozleşmeliden geçen 1 seneden dolayı Şuanlık 20 gün yıllık iznim bulunmakta. Ama bazı kişiler memuriyette ilk senen olduğu için askerliği saydırıp ekstradan bı 20 gün daha alıp toplamda 40 gün olması gerektiğini söylüyorlar. Bu doğrumu doğruysa hangi yönetmelige göre

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