Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Haziran 2023 16:25
Silopi Hakkında

Şırnaka tayini cıkan arkadaşlara öncelikle hayırlı olsun. Şırnak silopide çalışan meslektaşlarımız silopi hakkında bilgilendirme yapar mısınız? Çalışma şartları , çalışma ortamı , vatandaşın polise tutumu vs nasıl?


Sultanikincivites
Aday Memur
29 Haziran 2023 16:50
Şırnak gibi bir yerde vatandaşın polise tutumumunun nasıl olacağını az çok tahmin etmen lazım
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