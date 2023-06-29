Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Haziran 2023 18:44
Dilekçeyle şarka gidebilir miyim

2020 ağustos ayında şarktan batıya geldim. Şimdi dilekçe yazsam şarka gidebilir miyim mazeret döneminde

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