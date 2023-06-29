Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Haziran 2023 20:02
Asgari Ücret alması gereken işçiye Memurun 2 katı maaş vermek

Evet başlık gayet açık. Büro da memurun altında çalışan, temizlik ve çay götüren kişi memurdan 2 kat fazla maaş almamalıdır.

Madenlerde, karayollarında, elektrik direklerinin tepesinde kısacası ağır işlerde çalışan işçileri tenzih ediyorum.

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