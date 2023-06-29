Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


29 Haziran 2023 20:21
Geçici görev (eş durumu)

Eşin geçici görevli olduğu süreçte eşin kadrosunun bulunduğu ilçeye tayin hakkı var mıdır?

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